Габулов считает, что Шунин станет основным вратарём сборной России на Евро-2020

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал мнение о вратарях, вызванных тренерским штабом национальной команды для подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Габулов считает, что Шунин станет основным вратарём сборной России на Евро-2020
  • РИА Новости

«В сборной сейчас сложился хороший вратарский коллектив. Выбор, сделанный тренерским штабом, на мой взгляд, абсолютно объективный», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Он отметил, что в сборную вызваны голкиперы, которые в данный момент находятся в лучшем функциональном состоянии и показывают отличный футбол.

«Пока сложно сказать, кто будет первым номером, но, думаю, ставка будет сделана на Антона Шунина. В последних матчах сборной России он сыграл достойно, не совершив ошибок. Да, присутствовала определённая нервозность, но при качественной подготовке, которой будет заниматься Стауче, Шунин подойдёт в хорошей форме. Надеюсь, на Евро он сыграет достойно», — добавил Габулов.

В расширенный список для подготовки к Евро-2020, помимо Шунина, были вызваны Юрий Дюпин, Андрей Лунёв и Матвей Сафонов, а Александр Максименко вошёл в список резервистов.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что Максименко и Маринато Гилерме должны были быть вызваны в сборную вместо Лунёва и Шунина.

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