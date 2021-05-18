Габулов считает, что Шунин станет основным вратарём сборной России на Евро-2020
- РИА Новости
«В сборной сейчас сложился хороший вратарский коллектив. Выбор, сделанный тренерским штабом, на мой взгляд, абсолютно объективный», — приводит слова Габулова «Чемпионат».
Он отметил, что в сборную вызваны голкиперы, которые в данный момент находятся в лучшем функциональном состоянии и показывают отличный футбол.
«Пока сложно сказать, кто будет первым номером, но, думаю, ставка будет сделана на Антона Шунина. В последних матчах сборной России он сыграл достойно, не совершив ошибок. Да, присутствовала определённая нервозность, но при качественной подготовке, которой будет заниматься Стауче, Шунин подойдёт в хорошей форме. Надеюсь, на Евро он сыграет достойно», — добавил Габулов.
В расширенный список для подготовки к Евро-2020, помимо Шунина, были вызваны Юрий Дюпин, Андрей Лунёв и Матвей Сафонов, а Александр Максименко вошёл в список резервистов.
Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что Максименко и Маринато Гилерме должны были быть вызваны в сборную вместо Лунёва и Шунина.