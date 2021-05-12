Червиченко считает, что Максименко и Гилерме должны были быть вызваны в сборную вместо Лунёва и Шунина

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что у него есть вопросы к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову по поводу вратарской линии в национальной команде.

«Считаю, что Лунёв и Шунин — не те, кого нужно брать в сборную. В моём списке были бы Гилерме и Максименко. Шунин не то чтобы ненадёжен — он не выручает, не спасает. Что надо потянуть — потянет, а что летит мимо — проводит взглядом. Лунёв — искатель приключений. Считаю, что в «Зените» вратарская позиция самая слабая», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

По его мнению, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов является достаточно перспективным. Также у экс-президента «Спартака» нет претензий к вызову голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, так как тот хорошо играет за свою команду.

«Сборной нужен такой большой парень, как Максименко, или вратарь с большим опытом, как Гилерме. Мне было бы интересно послушать Черчесова как тренера сборной и как вратаря: чем Лунёв лучше Максименко? И чем Шунин лучше Гилерме?» — добавил Червиченко.

Ранее Ренат Дасаев выразил мнение, что Гилерме не достоин играть за сборную России.