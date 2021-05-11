Дасаев считает, что Гилерме не достоин играть за сборную России

Бывший голкипер сборной СССР и экс-тренер сборной России Ринат Дасаев прокомментировал непопадание голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в расширенный и резервный списки национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.

«У меня позиция следующая: Гилерме не достоин играть за сборную. Другой быть не может. Черчесов всё правильно сделал, что не включил его в список. Гилерме был основным вратарем команды? Не знаю, почему Черчесов вызывал его, видимо тогда были проблемы с вратарской линией. Кто будет основным? На данный момент мне сложно сказать, будут решать тренеры. Лично я вижу Шунина в стартовом составе на Евро — он самый опытный», — приводит слова Дасаева Sport24.

В нынешнем сезоне 35-летний Гилерме принял участие в 34 матчах, 16 из которых отыграл на ноль, в общей сложности он пропустил 40 мячей.

Ранее Черчесов объяснил невызов Гилерме в сборную России для подготовки к Евро-2020.