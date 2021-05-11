Черчесов объяснил невызов Гилерме в сборную России для подготовки к Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил непопадание голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в расширенный и резервный списки национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Черчесов объяснил невызов Гилерме в сборную России для подготовки к Евро-2020
  • РИА Новости

«Он был в сборной, но в последнее время играл недостаточно удачно, значит, в определённые моменты он не дал результат. Во вратарской линии у нас хорошая конкурентная среда», — заявил Черчесов.

Он отметил, что поражение «Локомотива» от «Зенита» со счётом 1:6 не стало ключевым при принятии решения по Гилерме.

«Мы смотрим общую картину», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне 35-летний Гилерме принял участие в 34 матчах, 16 из которых отыграл на ноль, в общей сложности он пропустил 40 мячей.

Ранее Черчесов заявил, что в последних играх Смолов выглядел не очень ярко.

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