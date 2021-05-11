Черчесов: в последних играх Смолов выглядит не очень ярко

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил попадание форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова в резервный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Черчесов: в последних играх Смолов выглядит не очень ярко
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«Мы видим теми же глазами, что и вы. Выходя на замену, он забил несколько хороших голов. Последние игры выглядят не очень ярко. Остальные нападающие хорошо выглядят и уже были в обойме. Поэтому не будем менять. Не согласен, что они однотипные, они выполняют разные функции. Федя в запасном составе, возможно, он присоединится, но будем надеяться, что проблем не возникнет», — заявил Черчесов.

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов сыграл в 26 матчах за «Локомотив», в которых забил десять мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной на Евро-2020.

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