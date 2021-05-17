Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что хотел бы видеть наставника ЦСКА Ивицу Олича в своём штабе на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. ЦСКА платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах» — цитирует Далича Sportske Novosti.

Тренер отметил, что Олич нужен сборной Хорватии, так как всё знает о команде.

«Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю» — добавил он.

Олич возглавил ЦСКА в марте, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

Ранее Олич прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо».