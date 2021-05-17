Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020
- РИА Новости
«Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. ЦСКА платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах» — цитирует Далича Sportske Novosti.
Тренер отметил, что Олич нужен сборной Хорватии, так как всё знает о команде.
«Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю» — добавил он.
Олич возглавил ЦСКА в марте, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.
Ранее Олич прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо».