Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что хотел бы видеть наставника ЦСКА Ивицу Олича в своём штабе на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Далич хочет видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020
  • РИА Новости

«Я бы хотел, чтобы Ивица был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. ЦСКА платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах» — цитирует Далича Sportske Novosti.

Тренер отметил, что Олич нужен сборной Хорватии, так как всё знает о команде.

«Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю» — добавил он.

Олич возглавил ЦСКА в марте, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

Ранее Олич прокомментировал поражение ЦСКА от «Динамо».

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