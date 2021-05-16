Губерниев считает, что необходимо оценивать уровень РПЛ через игру сборной

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губерниев считает, что необходимо оценивать уровень РПЛ через игру сборной
  • РИА Новости

«Мне не хочется говорить про итоги РПЛ. Всё, что происходило с российским футболом на протяжении турнира, мы должны оценивать через призму сборной команды. С учётом провала в еврокубках, падения в коэффициентах, двух команд в Лиге чемпионов, и то одна напрямую, а вторая — через квалификации», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, он не собирается на данный момент сильно радоваться или расстраиваться по итогам сезона и он по-своему рад и за «Локомотив», и за «Спартак», и за «Зенит», так как они доказали свой уровень с учётом всех обстоятельств.

«Я бы предпочёл дождаться итогов матчей чемпионата Европы. Если сборная будет выглядеть достойно, то и послевкусие чемпионата будет соответствующее», — добавил Губерниев.

Он также отметил, что ему бы хотелось возвращения системы «весна — осень», так как в России гораздо проще играть в футбол летом.

Ранее Массимо Каррера поздравил «Спартак» с попаданием в квалификацию Лиги чемпионов.

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