Каррера поздравил «Спартак» с попаданием в квалификацию Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на выход команды в квалификацию футбольной Лиги чемпионов.
Каррера поздравил «Спартак» с попаданием в квалификацию Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Поздравляю «Спартак», да и всех болельщиков команды, с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду», — цитирует Карреру «Чемпионат».

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ и завоевал серебро чемпионата, набрав 57 очков. Теперь красно-белые примут участие в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, который занимал аналогичную должность в «Спартаке», признался, что не рассчитывает, что красно-белые пришлют ему серебряную медаль.

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