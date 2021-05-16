Каррера поздравил «Спартак» с попаданием в квалификацию Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на выход команды в квалификацию футбольной Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Спартак», да и всех болельщиков команды, с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду», — цитирует Карреру «Чемпионат».

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ и завоевал серебро чемпионата, набрав 57 очков. Теперь красно-белые примут участие в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, который занимал аналогичную должность в «Спартаке», признался, что не рассчитывает, что красно-белые пришлют ему серебряную медаль.