Газизов: не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в «Спартаке», признался, что не рассчитывает, что красно-белые пришлют ему серебряную медаль.
Газизов: не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль. Я вообще рассчитываю только на себя и на своих близких. Мало менеджеров, кто проходил такой путь: сначала за титул боролся, а потом бился за выживание. Итог? Смотрите в таблицу», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ и завоевал серебро чемпионата, набрав 57 очков. 

Ранее «Спартак» пошутил о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить