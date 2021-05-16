Газизов: не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в «Спартаке», признался, что не рассчитывает, что красно-белые пришлют ему серебряную медаль.

«Я не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль. Я вообще рассчитываю только на себя и на своих близких. Мало менеджеров, кто проходил такой путь: сначала за титул боролся, а потом бился за выживание. Итог? Смотрите в таблицу», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ и завоевал серебро чемпионата, набрав 57 очков.

Ранее «Спартак» пошутил о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ.