Газизов: не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль
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- РИА Новости
«Я не рассчитываю, что «Спартак» отправит мне серебряную медаль. Я вообще рассчитываю только на себя и на своих близких. Мало менеджеров, кто проходил такой путь: сначала за титул боролся, а потом бился за выживание. Итог? Смотрите в таблицу», — цитирует Газизова «Чемпионат».
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ и завоевал серебро чемпионата, набрав 57 очков.
Ранее «Спартак» пошутил о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ.