«Спартак» пошутил о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ

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В московском футбольном клубе «Спартак» пошутили на тему возможного ухода нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».
«Спартак» пошутил о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ
  • Reuters

Пресс-служба красно-белых сделала репост сообщения о том, что игрок попросит об уходе из итальянского клуба, если «Ювентус» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Привет, Криштиану», — написали в Twitter-аккаунте «Спартака», отметив футболиста.

«Спартак» занял второе место по итогам сезона Российской премьер-лиги и гарантировал себе участие в квалификационном раунде ЛЧ.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил серебро «Спартака» в РПЛ по итогам сезона.

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