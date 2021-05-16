Газизов о втором месте «Спартака»: надеюсь, маленькая крупица меня в этом есть

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичную должность в «Спартаке», оценил второе место красно-белых в Российской премьер-лиге по итогам сезона.

«Надеюсь, какая-то моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть. Я приходил в «Спартак», для меня не было никакой разницы, кто и чего. Всегда надо смотреть на таблицу. Это самый важный фактор. Остальное — разговоры. Это всё что угодно, но не спорт. Я смотрел сегодня на игру только своей команды», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Газизов проработал на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь 2020 года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа», которую занимал до перехода в «Спартак».

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ и завоевал серебро чемпионата, набрав 57 очков. «Уфа» одолела «Арсенал» и сумела сохранить прописку в элитном дивизионе, заняв 13-ю строчку с 25 очками в активе.

Ранее тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о ничьей со «Спартаком».