Талалаев: должны были выигрывать у «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о ничьей с московским «Спартаком» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Объясняли игрокам, что это точка в этом сложном сезоне. Нам надо было дома порадовать болельщиков. Первый тайм матча получился: хороший настрой, мы не уступили «Спартаку», который умеет играть в хороший футбол. Вели 2:0, но не хватило уверенности в своих силах, стали проседать. Порадовало, что после счёта 2:2 бежали вперёд и пытались вырвать победу. К сожалению, не получилось. Ничья с сегодняшним «Спартаком» — это хороший результат, хотя должны были выигрывать. У нас есть потенциал. Если будет стабильность, то в следующем сезоне будем рассчитывать на другой результат в таблице», — заявил Талалаев после матча.

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