Тедеско ответил, какую команду будет тренировать в дальнейшем

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что у его команды есть потенциал для борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге, а также ответил на вопрос о своём будущем после ухода из команды.

«Я верю, что команда способна на борьбу за чемпионство. Были матчи, где мы легко отдавали очки, — с «Сочи» и «Уралом», например. С «Уфой» мы создали много моментов, но не забили. Могли у «Зенита» дома выигрывать. Так что, если посчитать, мы могли набирать на восемь-девять очков больше. Но нельзя выигрывать все матчи. «Зенит» в этом сезоне заслуженно стал чемпионом. Они были стабильнее. Но разрыв в этом сезоне стал меньше», — сказал немец на пресс-конференции после матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2).

Также Тедеско ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.

«Знаю ли я, какую команду буду тренировать в дальнейшем? Конечно. Она называется «моя семья», — сказал немецкий специалист.

Тедеско покидает «Спартак» ввиду окончания срока действия контракта.

Ранее Тедеско назвал «Спартак» частью своей жизни.