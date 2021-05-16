Тедеско: «Спартак» теперь — часть моей жизни

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после завершения сезона-2020/21 поделился эмоциями от работы с командой.

«Я не люблю говорить о себе. Больше предпочитаю говорить о команде. Результат — это работа не двух-трёх человек, а большой группы людей. Руководства, болельщиков, всех-всех. Без какого-то одного слагаемого этого успеха не было бы. «Спартак» теперь — это часть моей жизни. Он навсегда останется в моём сердце. Я думаю, вы все видели и ощутили, что я чувствую», — сказал Тедеско после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (2:2).

Немецкий специалист завершил свою работу с командой ввиду окончания контракта. В нынешнем сезоне «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в РПЛ и квалифицировался в Лигу чемпионов.

Ранее гендиректор «Ахмата» поделился эмоциями после ничьей со «Спартаком».