Гендиректор «Ахмата» поделился эмоциями после ничьей со «Спартаком»

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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ничью с московским «Спартаком» (2:2) в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Ахмата» поделился эмоциями после ничьей со «Спартаком»
  • © Пресс-служба ФК "Ахмат"

«Хорошая игра, остались положительные эмоции. Мы старались. «Спартак» — очень сильный соперник. Мы же хотели перед своими болельщиками хорошо завершить сезон. Что-то получилось, а что-то нет. По судейству вопросов нет, всё было нормально. Травмы футболистов нам изменили картину. Но вообще сезон получился хорошим, теперь будем готовиться к следующему», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» по итогам чемпионата набрал 57 очков,  заняв второе место в таблице РПЛ. «Ахмат» завершил сезон на 11-м месте с 40 очками в активе.

Ранее Цорн поздравил «Спартак» с выходом в ЛЧ.

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