Пресс-служба ирландской рок-группы U2, соавторов гимна чемпионата Европы — 2020 по футболу, отметила форварда сборной России Артёма Дзюбу в качестве одной из звёзд предстоящего турнира.

Российский форвард в Instagram опубликовал фото U2, а затем своё фото, отметив авторов официальной песни Евро-2020 We Are The People: солистов U2 Боно и Эджа и нидерландского музыканта Мартина Гаррикса.

На публикацию Дзюбы отреагировала официальная страница U2 в Instagram, сделав репост обеих его публикаций.

Ранее УЕФА извинился за включение песен Моргенштерна и 10AGE в плейлист Евро-2020.