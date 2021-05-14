Агент рассказал о реакции Смолова на невызов в сборную России на Евро-2020

Герман Ткаченко, агент нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, высказался о непопадании своего клиента в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.

«Он не обижен, он зол. Но это нормальное чувство спортсмена. Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если помните, я был, наверное, единственный представитель отрасли, который до чемпионата мира его поддерживал и понимал, что он делает. Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решение несправедливым. Но моё ощущение несправедливости основано на вкусовщине. Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы», — заявил Ткаченко в подкасте на YouTube-канале «Вадим Лукомский».

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов записал в свой актив десять мячей и три голевые передачи в 26 матчах за «Локомотив».

Ранее Черчесов заявил, что в последних играх Смолов выглядел не очень ярко.