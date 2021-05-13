Финал ЛЧ-2022 пройдёт в Санкт-Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу 

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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Стамбула в Порту.
Финал ЛЧ-2022 пройдёт в Санкт-Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу 
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

В Санкт-Петербурге должен пройти финал Лиги чемпионов в 2022 году.

Ранее сообщалось, что финал нынешнего сезона Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту. Встреча пройдёт 29 мая. 

В финале ЛЧ нынешнего сезона сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси».

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