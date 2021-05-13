Финал ЛЧ-2022 пройдёт в Санкт-Петербурге, несмотря на решение по Стамбулу
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«Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», — цитирует Сорокина «Чемпионат».
В Санкт-Петербурге должен пройти финал Лиги чемпионов в 2022 году.
Ранее сообщалось, что финал нынешнего сезона Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту. Встреча пройдёт 29 мая.
В финале ЛЧ нынешнего сезона сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси».