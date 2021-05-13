Финал Лиги чемпионов перенесён из Стамбула в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» перенесён из Стамбула в Порту.

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту, хотя изначально должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

До этого появилась информация, что место финала могут перенести, так как британское правительство ввело строгие ограничения для прибывающих из Турции.

Встреча пройдёт 29 мая.

Ранее УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.