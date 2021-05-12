Червиченко назвал нелогичным вызов Заболотного в сборную вместо Смолова

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу вызова форвардов Артёма Дзюбы, Антона Заболотного и Александра Соболева в состав национальной команды перед чемпионатом Европы.
Червиченко назвал нелогичным вызов Заболотного в сборную вместо Смолова
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Логики в этом не вижу — три больших фактурных форварда. Можно их расставить по ранжиру: чуть хуже, ещё хуже, но это ничего не изменит. И уж Заболотный вместо Смолова — это совсем нелогично. Техничный Смолов похож по стилю на Азмуна, их можно было вдвоём с Дзюбой ставить. Они бы друг с другом отыгрывались», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он также отметил, что нельзя создать пары нападающих Дзюба — Заболотный или Дзюба — Соболев, так как они будут дублировать друг друга. 

«Значит, мы собираемся отбиваться и надеяться, что одинокий форвард сможет убежать. Но из этой троицы никто убежать не сможет», — добавил Червиченко.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, однако сохранил прежнее название — Евро-2020.

Ранее Червиченко выразил мнение, что голкиперы Александр Максименко и Маринато Гилерме должны были быть вызваны в сборную вместо Андрея Лунёва и Антона Шунина.

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