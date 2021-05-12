Ван Дейк пропустит Евро-2020

Нидерландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что пропустит чемпионат Европы по футболу.

Он отметил, что его восстановление после травмы было очень долгим, но при этом оно в целом хорошо проходило.

«На последней стадии мне нужно было определиться — сыграю я на Евро или нет? Учитывая, как всё складывается, я решил, что правильным решением будет не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье», — цитирует ван Дейка сайт «Ливерпуля».

По его словам, ему очень обидно пропустить Евро, но нужно это принять и сконцентрироваться на подготовке перед стартом клубного сезона.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» и поднялся на шестое место в Английской премьер-лиге.