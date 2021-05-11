Червиченко: думаю, что у Черчесова присутствует личная неприязнь к Смолову

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о непопадании форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.

«Я думаю, что у Черчесова присутствует личная неприязнь к Смолову. Объективность не всегда превалирует над личными отношениями. У нас сейчас в нападении один шкаф больше другого. Смолов лучше, чем Заболотный», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также высказал мнение о непопадании вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в расширенный и резервный списки игроков национальной команды на Евро-2020.

«Гилерме с Максименко на данный момент намного лучше, чем Лунёв и Шунин. Не мне советовать бывшему вратарю, кого ставить в ворота. Но вратарская позиция вызывает у меня вопросы», — добавил Червиченко.

В нынешнем сезоне 35-летний Гилерме принял участие в 34 матчах, 16 из которых отыграл на ноль, в общей сложности он пропустил 40 мячей. На счету 31-летнего Смолова десять мячей и три голевые передачи в 26 матчах.

Ранее Черчесов заявил, что в последних играх Смолов выглядел не очень ярко.