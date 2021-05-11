Черчесов: Миранчук меняется в хорошую сторону, становится более зрелым игроком

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал включение полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Черчесов: Миранчук меняется в хорошую сторону, становится более зрелым игроком
  • Reuters

«Черышев постоянно в тренировочном процессе, это очень важно. Мы знаем, как его готовить. Несколько игр он сыграл в основном составе «Валенсии», но сейчас смена тренера. Когда в команде турбулентные моменты, понятно, что с игроками тоже ситуация меняется. Головин до болезни постоянно был в стартовом составе и забивал, потом пропустил из-за COVID-19», — завил Черчесов.

Он отметил, что болезнь у Головина протекала без симптомов и что сейчас он в хорошем состоянии.

«Миранчук был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним произошло, — переход в «Аталанту», в моём понимании. Он меняется в хорошую сторону, становится более зрелым игроком. Тоже вышел на замену на прошлом сборе, принёс пользу. Значит, начал лучше ценить время, которое ему даётся. Наша задача — использовать его лучшие качества. Тем более что он играет на разных позициях, такие игроки нужны», — добавил Черчесов.

Ранее он объяснил невызов Гилерме в сборную России для подготовки к Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить