Сорокин оценил шансы иностранных болельщиков попасть на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин выразил мнение, что иностранные болельщики смогут получить возможность приехать в Санкт-Петербург и поддерживать свои команды во время турнира.

«Буквально на днях будут подписаны документы, регламентирующие допуск иностранных болельщиков в Россию. На сегодняшний день ситуация развивается позитивно. Мы не видим никаких признаков, что это может быть иначе. Как только документ будет обнародован, мы уведомим об этом УЕФА. И многие, кто планировал посетить Россию во время чемпионата Европы, вздохнут спокойно», — сказал Сорокин во время интервью телеканалу «Россия 24».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира.

Ранее Сорокин объяснил, почему Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020.