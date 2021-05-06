Сорокин объяснил, почему Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020
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- РИА Новости
«Для нас это решение стало свидетельством определённого доверия, что Россия является по-настоящему партнёром для УЕФА. Однако это нельзя назвать победой. Это содействие тем нашим коллегам, которые оказались в тяжёлом положении и не смогли подтвердить проведение матчей со зрителями. Через это решение реализуется наследие чемпионата мира 2018 года, наш организационный опыт, наша инфраструктура. Всё это было, я считаю, не последним аргументом для УЕФА при принятии такого решения», — заявил Сорокин в интервью телеканалу «Россия 24».
Первоначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча Евро-2020. Однако, в связи с неготовностью Дублина проводить матчи со зрителями, запланированные три игры в столице Ирландии встречи группы Е были перенесены в Петербург.
Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут при заполняемости трибун 50%.