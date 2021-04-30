Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут при заполняемости трибун 50%

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил о вместимости стадиона «Санкт-Петербург» на предстоящие матчи турнира.

«По итогам заседания координационного совета была подтверждена вместимость стадиона «Санкт-Петербург» на матчи — 50% зрителей на семь матчей турнира», — цитирует Сорокина пресс-служба РФС.

Он также отметил, что при возможном улучшении эпидемиологической ситуации в России и Санкт-Петербурге оргкомитет будет прорабатывать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вопрос о потенциальном увеличении вместимости стадиона.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт при заполняемости трибун 75%.