Источник: Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао

Испанская Севилья станет одним из городов, принимающих матчи чемпионата Европы по футболу, заменив Бильбао.

Об этом сообщает журналист Reuters Оссиан Шайн в Twitter. По информации источника, о переносе проведения матчей из одного испанского города в другой будет официально объявлено 23 апреля после заседания УЕФА, на котором будет вынесено окончательное решение о городах, которые примут чемпионат Европы.

Континентальное первенство должно пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Однако число городов может быть сокращено из-за того, что не все организаторы смогли гарантировать присутствие болельщиков на матчах.

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