Аршавин считает, что для Санкт-Петербурга не составит труда провести дополнительные матчи Евро-2020

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о возможном проведении в Санкт-Петербурге дополнительных матчей предстоящего чемпионата Европы — 2020.

«За это отвечают организаторы. Но, как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы ещё год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург наверняка ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах», — заявил Аршавин RT.

Ранее он оценил перспективы сборной России на Евро-2020.