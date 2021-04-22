Сорокин прокомментировал информацию, что Англия получит больше матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с футбольной Суперлигой.

«Скорее всего, это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка. Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию. УЕФА — достаточно профессиональная организация, которая движет интересами турнира», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Англии, на лондонском стадионе «Уэмбли» запланированы семь матчей — три игры группового этапа, а также матч 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

Ранее появилась информация, что Англия получит больше матчей Евро-2020 за борьбу с Суперлигой.