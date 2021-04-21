Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020

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Власти испанского города Бильбао сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в одностороннем порядке отозвал право на проведение матчей футбольного чемпионата Европы — 2020.
Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба городского совета Бильбао, документ с соответствующим решением был получен от УЕФА.

Матчи Евро-2020 в Бильбао должны были пройти на стадионе «Сан Мамес», вмещающем 53 289 зрителей. Были запланированы три игры группового этапа и один из матчей 1/8 финала.

23 апреля УЕФА должен окончательно определиться с городами, принимающими Евро-2020.

Ранее появилась информация, что УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

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