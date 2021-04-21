Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020
- Reuters
Как сообщает пресс-служба городского совета Бильбао, документ с соответствующим решением был получен от УЕФА.
Матчи Евро-2020 в Бильбао должны были пройти на стадионе «Сан Мамес», вмещающем 53 289 зрителей. Были запланированы три игры группового этапа и один из матчей 1/8 финала.
23 апреля УЕФА должен окончательно определиться с городами, принимающими Евро-2020.
Ранее появилась информация, что УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.