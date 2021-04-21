СМИ: УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Петербург

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о переносе матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

По информации «Спорт-Экспресса», после избрания главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова в исполком УЕФА вероятность переноса матчей крайне высока.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.