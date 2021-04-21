Российский арбитр Карасёв вошёл в список судей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список арбитров, допущенных к работе на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

В список из 18 главных арбитров, чьи судейские бригады будут работать на матчах Евро-2020, вошёл россиянин Сергей Карасёв, ассистентами которого будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Отмечается, что впервые в истории турнира одним из судей станет француженка Стефани Фраппар, которая будет работать в качестве резервного арбитра.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее появилась информация, что УЕФА может перенести матчи Евро-2020 из Дублина в Петербург.