УЕФА 23 апреля должен окончательно определиться с городами, принимающими Евро-2020

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрел несколько вариантов проведения матчей чемпионата Европы— 2020, запланированных в Бильбао, Дублине и Мюнхене, которые в настоящий момент не подтвердили возможность допуска зрителей на трибуны.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, исполком поручил администрации союза подготовить предложения, с тем чтобы вынести окончательное решение на видеоконференции 23 апреля 2021 года.

Матчи чемпионата Европы должны состояться в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Девять городов (Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим) уже подтвердили свою готовность принять игры турнира со зрителями.

Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил реформу клубных турниров с сезона-2024/25.