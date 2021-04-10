Черчесов рассказал о работе по анализу игры кандидатов в сборную на Евро-2020

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке тренерского штаба к предстоящему сбору национальной команды, который пройдёт перед стартом чемпионата Европы — 2020.
Черчесов рассказал о работе по анализу игры кандидатов в сборную на Евро-2020
  • РИА Новости

«Ровно месяц и десять дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к Евро. Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», — написал Черчесов в своём Instagram.

Чемпионат Европы по футболу, из-за коронавируса перенесённый на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить