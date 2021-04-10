Черчесов рассказал о работе по анализу игры кандидатов в сборную на Евро-2020
- РИА Новости
«Ровно месяц и десять дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к Евро. Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», — написал Черчесов в своём Instagram.
Чемпионат Европы по футболу, из-за коронавируса перенесённый на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Ранее сообщалось, что Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020.