Сорокин прокомментировал информацию о готовности Санкт-Петербурга принять дополнительные матчи Евро-2020

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин прокомментировал информацию, согласно которой Санкт-Петербург готовы принять дополнительные матчи турнира в случае отказа других городов.

«Я говорил, что город логистически абсолютно готов к переносу матчей? Я видимо неправильно понял вопрос. Меня спросили, готов ли Питер в целом к приёму матчей Евро, а не к перенесу. К приёму матчей город готов», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Ранее стало известно, когда Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим примут решение о проведении матчей Евро-2020