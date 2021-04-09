Стало известно, когда Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим примут решение о проведении матчей Евро-2020

Стало известно, когда в Бильбао, Дублине, Мюнхене и Риме примут решение по поводу проведения матчей перенесённого чемпионата Европы 2020 года по футболу.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), окончательное решение по проведению матчей в этих городах будет оглашено 19 апреля.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее восемь городов подтвердили, что примут матчи Евро-2020 со зрителями.