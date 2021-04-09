Восемь городов подтвердили, что примут матчи Евро-2020 со зрителями

Восемь городов подтвердили, что примут матчи перенесённого чемпионата Европы 2020 года по футболу со зрителями на трибунах.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, этими городами являются Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, в России готовы рассмотреть увеличение количества болельщиков к концу апреля. В свою очередь, Будапешт и вовсе готов снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию COVID-19.

Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили возможную заполняемость трибун в 25—33%. Причём Амстердам, Бухарест и Копенгаген сохраняют возможность потенциально увеличить разрешённую заполняемость трибун в конце этого месяца.

В Лондоне же подтвердили минимальную вместимость в 25% для трёх матчей групповой стадии и игры 1/8 финала. Англичане надеются подтвердить более высокую вместимость для полуфиналов и финала в начале июня.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее сообщалось, что для работы на Евро-2020 в Петербурге отобраны 1,5 тыс. волонтёров.