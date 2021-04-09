Для работы на Евро-2020 в Петербурге отобраны 1,5 тысячи волонтёров
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
«От волонтёров во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике», — отметил губернатор Александр Беглов.
Волонтёры будут помогать гостям добираться до места проведения матчей, заниматься культурно-развлекательной программой. Среди волонтёров, которые будут работать на чемпионате, 89% — женщины.
Ранее проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением создать центры волонтёрства на ключевых российских туристических направлениях.