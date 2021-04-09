Для работы на Евро-2020 в Петербурге отобраны 1,5 тысячи волонтёров

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Во время проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге гостям турнира будут помогать 1,5 тыс. волонтёров. Всего было подано более 10 тыс. заявок.
Для работы на Евро-2020 в Петербурге отобраны 1,5 тысячи волонтёров
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«От волонтёров во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике», — отметил губернатор Александр Беглов.

Волонтёры будут помогать гостям добираться до места проведения матчей, заниматься культурно-развлекательной программой. Среди волонтёров, которые будут работать на чемпионате, 89% — женщины.

Ранее проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением создать центры волонтёрства на ключевых российских туристических направлениях.

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