Для работы на Евро-2020 в Петербурге отобраны 1,5 тысячи волонтёров

Во время проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге гостям турнира будут помогать 1,5 тыс. волонтёров. Всего было подано более 10 тыс. заявок.

Об этом сообщает kp.ru.

«От волонтёров во многом зависит впечатление, которое останется у гостей от нашего города и страны в целом. Уверен, что добровольцы достойно представят Петербург на этом первенстве, окажут гостям необходимую помощь и информационную поддержку, окружат их заботой, создадут незабываемую атмосферу гостеприимства на этом футбольном празднике», — отметил губернатор Александр Беглов.

Волонтёры будут помогать гостям добираться до места проведения матчей, заниматься культурно-развлекательной программой. Среди волонтёров, которые будут работать на чемпионате, 89% — женщины.

Ранее проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением создать центры волонтёрства на ключевых российских туристических направлениях.