В России предложили создать волонтёрские центры на туристических маршрутах

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением создать центры волонтёрства на ключевых российских туристических направлениях. С соответствующим документом, направленным на имя главы ведомства, ознакомился RT.

Так, по словам Тарасова, роль туризма в России сложно переоценить, он имеет большое значение в экономическом, политическом и культурном контекстах.



Вместе с тем проректор университета обратил внимание и на роль волонтёрства в сфере туризма: добровольцы помогают строить туристические маршруты, прорубать новые тропы, собирать материалы для научных работ, сопровождать туристические группы, а также ухаживать за животными в случае необходимости.

Волонтёрский туризм, как полагает Тарасов, является одним из самых быстро развивающихся направлений в индустрии и мировым трендом.

Так, помимо экономии средств на путешествия, деятельность добровольцев позволяет, например, ознакомиться с бытом и культурой разных стран и народов, способствует мультикультурному общению и помогает выучить языки.

На этом фоне Тарасов напомнил, что в настоящее время правительство России разрабатывает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Выполнение мероприятий в рамках инициативы позволит к 2030 году удвоить количество внутренних поездок граждан и увеличить вклад туризма в ВВП страны, объяснил он.

Учитывая вышесказанное, Тарасов обратился к Догузовой в том числе с просьбой в рамках разрабатываемого нацпроекта предусмотреть реализацию программы по внедрению центров волонтёрства на ключевых туристических направлениях, что в свою очередь может помочь в развитии волонтёрства и внутреннего туризма в стране и привлечении добровольцев из других стран.

«Такие центры будут способствовать увеличению притока добровольцев, в том числе из-за рубежа, что позитивно скажется как на развитии регионов, так и в целом на представительстве России на международной арене», — констатировал он.

В заключение Тарасов также подчеркнул, что волонтёрство всегда находило поддержку у российского руководства.

Такая деятельность, по словам проректора РТУ МИРЭА, развивает стрессоустойчивость, навыки работы в коллективе, позволяет школьникам и студентам больше путешествовать, а также может служить социальным лифтом.

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