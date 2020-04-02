На Ямале открылся Арктический центр добровольчества

На Ямале начал работу новый Арктический центр добровольчества.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента молодёжной политики и туризма, площадка позволит объединить всех волонтёров, в том числе тех, кто сейчас помогает пожилым людям во время пандемии коронавируса.

«На Ямале большое количество волонтёров — более 15 тыс. человек. Очень много людей изъявили желание помогать в нынешних условиях (пандемии коронавируса) пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянной заботе. В регионе — 231 добровольческое объединение», — приводит пресс-служба слова директора департамента Наиля Хайруллина.

Отмечается, что в центре волонтёры смогут получить консультации по различным вопросам, а также средства на реализацию социальных проектов и акций.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что студенты Сочинского государственного университета 1 апреля запустили волонтёрский проект «Море помощи».