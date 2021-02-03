Участники акции «Мы вместе с заботой» помогают на пунктах вакцинации

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Добровольцы в рамках всероссийской акции «Мы вместе с заботой», стартовавшей в конце января, объясняют россиянам, где можно пройти вакцинацию, а также оказывают помощь на пунктах вакцинации.
Участники акции «Мы вместе с заботой» помогают на пунктах вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Также добровольцы оказывают помощь в записи на вакцинацию при передаче продуктов питания и товаров первой необходимости. Если такая помощь необходима, волонтёры уточняют номера полисов ОМС и желаемый пункт вакцинации, производят запись по телефону или помогают записаться через электронную систему, действующую в регионе.

С начала февраля на горячей линии «Мы вместе» доступна отдельная функция «Помощь в записи на вакцинацию».

Участие в акции «Мы вместе с заботой» принимают не только волонтёры с медицинским образованием, но и добровольцы общего профиля.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Петербурге рассказали о работе волонтёров-медиков, работающих совместно с общественной организацией «Молодёжь Петербурга» в рамках проекта #ПомогиВрачу.

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