В Госдуме рассказали о законопроекте о молодёжной политике

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова рассказала о подготовке ко второму чтению законопроекта о молодёжной политике.

«Подготовка специалистов по работе с молодёжью будет организована на федеральном уровне. А регионы займутся среди прочего разработкой и реализацией региональных и межмуниципальных мер в сфере молодёжной политики», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

Поправками предлагается закрепить вопросы работы органов молодёжного самоуправления, а также зафиксировать полномочия федерации и субъектов в развитии молодёжной политики.

«Также в законе будет большое внимание уделено молодым семьям и молодёжным общественным организациям, поддержке волонтёрства (добровольчества), вопросам воспитания и патриотизма», — добавила Кувшинова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о московском марафоне #МыВместе для волонтёров.