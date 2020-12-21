В Госдуме рассказали о законопроекте о молодёжной политике

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова рассказала о подготовке ко второму чтению законопроекта о молодёжной политике.
В Госдуме рассказали о законопроекте о молодёжной политике
  • АГН «Москва»

«Подготовка специалистов по работе с молодёжью будет организована на федеральном уровне. А регионы займутся среди прочего разработкой и реализацией региональных и межмуниципальных мер в сфере молодёжной политики», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

Поправками предлагается закрепить вопросы работы органов молодёжного самоуправления, а также зафиксировать полномочия федерации и субъектов в развитии молодёжной политики.

«Также в законе будет большое внимание уделено молодым семьям и молодёжным общественным организациям, поддержке волонтёрства (добровольчества), вопросам воспитания и патриотизма», — добавила Кувшинова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о московском марафоне #МыВместе для волонтёров.

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