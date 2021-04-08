Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020

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Испанская федерация футбола (RFEF) прокомментировала возможность болельщиков присутствовать на стадионах в Бильбао на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020
  • Reuters

«Вчера был получен список требований, которые баскское правительство ввело в отношении присутствия болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу, и с первого же взгляда мы были вынуждены констатировать невозможность их принятия RFEF», — цитирует пресс-службу федерации Goal.

В федерации отмечают, что требование о вакцинации 60% населения в Бильбао и остальной части Испании до 14 июня выполнить невозможно. Таким образом, матчи чемпионата Европы — 2020 должны будут пройти без зрителей.

В пресс-службе RFEF также отметили, что федерация футбола не будет нести ответственность за решение, которое примет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после анализа этого документа, поскольку оргкомитет Евро был уведомлен об этом.

Матчи Евро-2020 в Бильбао должны пройти на стадионе «Сан Мамес», вмещающем 53 289 зрителей.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.

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