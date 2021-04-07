В Испании считают невозможным проведение матчей Евро-2020 в Бильбао со зрителями

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила с заявлением относительно возможности проведения матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 пройдут в присутствии болельщиков на трибунах.

Как сообщает пресс-служба RFEF, требования правительства Страны Басков для допуска болельщиков на трибуны, а именно, либо вакцинация 60% населения региона до 14 июня, либо если показатель загруженности коечного фонда региона не более 2%, являются невыполнимыми по мнению федерации.

Отмечается, что правительство Басконии установило семь условий допуска болельщиков, носящих совокупный характер.

Матчи Евро-2020 в Бильбао будут проходить на «Сан Мамес», вмещающем 53 289 зрителей. Запланированы три игры группового этапа и один из матчей 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.