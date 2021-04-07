Источник заявил, что Дублин рискует быть исключённым из числа хозяев Евро-2020

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) с высокой долей вероятности исключит ирландский Дублин из числа городов, которые примут матчи чемпионата Европы — 2020.

Об этом сообщает инсайдер Танкерди Палмери. Причиной данного решения может стать то, что Ирландская футбольная ассоциация сообщила УЕФА о том, что не сможет гарантировать наличие болельщиков на трибунах во время матчей Евро-2020 в Дублине. В УЕФА хотят получить выручку от продажи билетов, поэтому их данный вариант не устраивает.

Перенесённый из-за пандемии коронавируса Евро-2020 должен состояться в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.