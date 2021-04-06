Почётный президент ОКР считает, что Дзюба заслуживает быть капитаном сборной России

Первый вице-спикер Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба заслуживает быть капитаном сборной России по футболу.

«Выбор капитана — прерогатива главного тренера и команды. Они лучше знают, кому доверить повязку. По игре Дзюба, что бы ни говорили, является безусловным лидером сборной России — ведёт команду за собой, забивает голы. Он наряду с Юрием Жирковым наиболее опытный футболист команды. И вполне заслуженно его выбрали капитаном», — цитирует Жукова РИА Новости.

Он также предположил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов проконсультировался с командой перед тем, как назначать капитана.

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На его счету 29 голов в 50 матчах за национальную команду. Рекордсменом является Александр Кержаков с 30 мячами.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020.