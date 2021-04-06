Почётный президент ОКР считает, что Дзюба заслуживает быть капитаном сборной России

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Первый вице-спикер Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба заслуживает быть капитаном сборной России по футболу.
Почётный президент ОКР считает, что Дзюба заслуживает быть капитаном сборной России
  • Reuters

«Выбор капитана — прерогатива главного тренера и команды. Они лучше знают, кому доверить повязку. По игре Дзюба, что бы ни говорили, является безусловным лидером сборной России — ведёт команду за собой, забивает голы. Он наряду с Юрием Жирковым наиболее опытный футболист команды. И вполне заслуженно его выбрали капитаном», — цитирует Жукова РИА Новости.

Он также предположил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов проконсультировался с командой перед тем, как назначать капитана.

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На его счету 29 голов в 50 матчах за национальную команду. Рекордсменом является Александр Кержаков с 30 мячами.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Дзюба будет капитаном сборной России на Евро-2020.

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