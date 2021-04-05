Гендиректор «Сочи» опроверг слухи о серьёзной травме Джанаева

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии голкипера команды Сослана Джанаева.
Гендиректор «Сочи» опроверг слухи о серьёзной травме Джанаева
  • РИА Новости

«Не знаю, откуда появилась информация о том, что Джанаев выбыл до конца сезона. Сейчас Сослан тренируется, просто с определёнными ограничениями. Надеюсь, скоро восстановится. Никакой серьёзной травмы у него нет, чтобы можно было говорить, что он не сыграет до конца сезона», — цитирует Рубашко Sport24.

Напомним, что из-за повреждения 34-летний вратарь не приехал в расположение сборной России перед матчами отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в марте.

В этом сезоне Джанаев провёл 22 матча за «Сочи», пропустил 23 мяча и восемь раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Джанаев выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро-2020.

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