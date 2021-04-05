СЭ: Джанаев выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро-2020

Голкипер «Сочи» и сборной России по футболу Сослан Джанаев получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», из-за повреждения 34-летний игрок рискует пропустить чемпионат Европы, который стартует 11 июня.

Отмечается, что из-за этой травмы вратарь не приехал в расположение национальной команды перед матчами отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в марте.

В этом сезоне Джанаев провёл 22 матча, пропустил 23 мяча и восемь раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что гол Хвичи Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.