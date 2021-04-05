СЭ: Джанаев выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро-2020

Короткая ссылка
Голкипер «Сочи» и сборной России по футболу Сослан Джанаев получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона.
СЭ: Джанаев выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро-2020
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», из-за повреждения 34-летний игрок рискует пропустить чемпионат Европы, который стартует 11 июня.

Отмечается, что из-за этой травмы вратарь не приехал в расположение национальной команды перед матчами отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в марте.

В этом сезоне Джанаев провёл 22 матча, пропустил 23 мяча и восемь раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что гол Хвичи Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить