СЭ: Джанаев выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро-2020
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», из-за повреждения 34-летний игрок рискует пропустить чемпионат Европы, который стартует 11 июня.
Отмечается, что из-за этой травмы вратарь не приехал в расположение национальной команды перед матчами отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в марте.
В этом сезоне Джанаев провёл 22 матча, пропустил 23 мяча и восемь раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что гол Хвичи Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.