СМИ: Сборная России по футболу в июне сыграет с Болгарией

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Сборная Россия по футболу 5 июня проведёт контрольный матч с командой Болгарии.
СМИ: Сборная России по футболу в июне сыграет с Болгарией
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника. Отмечается, что, скорее всего, игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Летом российской сборной предстоит принять участие в чемпионате Европы по футболу, который был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Соперниками россиян по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия. 

Ранее в Госдуме прокомментировали информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи Евро-2020.

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