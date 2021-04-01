СМИ: Сборная России по футболу в июне сыграет с Болгарией

Сборная Россия по футболу 5 июня проведёт контрольный матч с командой Болгарии.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника. Отмечается, что, скорее всего, игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Летом российской сборной предстоит принять участие в чемпионате Европы по футболу, который был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Соперниками россиян по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия.

Ранее в Госдуме прокомментировали информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи Евро-2020.