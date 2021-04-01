В Госдуме прокомментировали информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи Евро-2020

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о возможном проведении всех матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге и Лондоне.

«Если в случае сокращения числа городов чемпионат Европы действительно пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне, это классная новость. Наверное, на сегодняшний день в России и Англии наиболее спокойная эпидемиологическая ситуации с коронавирусной инфекцией. Как мне кажется, это и есть основной фактор», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Также депутат высказался о допуске болельщиков на стадионы.

«Что касается болельщиков, стоит лишь сравнить матчи нашей сборной со Словенией и Словакией: в Сочи были зрители, а в Трнаве — нет. Футбол без зрителей — тоскливая картина. Нужно делать всё, чтобы вернуть болельщиков на трибуны. Но сделать это нужно лишь в том случае, если мы обеспечим нормальную обстановку как для наших, так и для иностранных болельщиков», — сказал он.

Свищёв считает, что Россия готова принять столь масштабный футбольный турнир, но только при договорённости с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Если нам всё же доверят такое право, мы с удовольствием должны принять предложение о проведении чемпионата в России», — добавил депутат.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и одна встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей к матчам под эгидой организации.